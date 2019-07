Les résultats du Baccalauréat 2019 enregistrés ce lundi matin, dans la région de Matam; au nord du Sénégal sont loin d’être satisfaisants avec une seule mention très bien. Dans les séries scientifiques, les premières tendances sont catastrophiques.



Au Lycée de Ranérou, seuls 22 candidats sont admis d’office sur 121 inscrits, 32 autres sont autorisés à passer les épreuves du second tour. Le centre de Thilogne, au jury 796 sur 327 candidats inscrits, 43 sont passés dès le premier tour et 81 admissibles. Même situation au Lycée de Bouki Diawé où seulement 17 candidats sont admis au premier tour sur les 138 inscrits.

S’agissant des séries scientifiques, les résultats sont encore plus catastrophiques. En S2, à Bouki Diawé, 2 candidats sont passés d’office sur 28 inscrits avec la mention Assez bien, et 5 autres admis au second tour. Au centre de Doulmagui, une candidate du nom de Kardiatou Kane a obtenu la mention très bien. Les autres centres sont attendus ce lundi dans l’après-midi.