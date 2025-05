Azoura Fall vs Me Moussa Diop : un duel judiciaire à venir

Inculpé pour des propos jugés « contraires aux bonnes mœurs » à la suite d’une vidéo virale, Azoura Fall ne compte pas se laisser faire. Alors qu’il vient d’être placé sous mandat de dépôt en compagnie de son ami Ousseynou Kaïré, l’influenceur a décidé de riposter en portant plainte contre Me Moussa Diop, accusé d’avoir diffusé la vidéo à l’origine de son arrestation, rapporte le quotidien qui indique que les deux militants de Pastef ont été déférés mardi devant le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, après une garde à vue à la Division spéciale de la cybersécurité (Dsc). Ils comparaîtront ce jeudi devant le tribunal des flagrants délits.

Assane Guèye, alias Azoura Fall, est dans la tourmente judiciaire pour avoir violemment pris à partie l’ancien président Macky Sall et son ex-ministre Mame Mbaye Niang dans une vidéo massivement relayée sur les réseaux sociaux. Son avocat, Me Bamba Cissé, oriente sa défense vers une pathologie mentale liée à une précédente détention : « Ils seront jugés en flagrant délit ce jeudi », a-t-il précisé.

Mais l’affaire a rebondi avec la plainte d’Azoura contre Me Moussa Diop. Ce dernier, joint à Paris, n’a pas tardé à réagir : « Depuis Paris, j’apprends avec des pincettes qu’une plainte pénale aurait été déposée contre moi par quelqu’un que son propre camp présente comme un déficient mental. Alors, question : quelle valeur juridique accorder à cette farce ? J’attends la réponse, sans détour, de son pool d’avocats », a-t-il écrit, manifestement peu inquiet. Le duel judiciaire s’annonce tendu.

