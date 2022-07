Autopsie de François Mancabou: six policiers étaient présents dans la salle

La révélation est des avocats de François Mancabou, décédé alors qu’il était en détention dans le cadre de l’enquête sur la «Force spéciale». Les médecins qui ont pratiqué l’expertise sur la dépouille de son client n’étaient pas seuls dans la salle d’autopsie de l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff.

Dans un communiqué repris par le journal Enquête de ce vendredi, les avocats du défunt informent que les trois spécialistes désignés par l’Ordre des médecins ont travaillé sous les yeux de six policiers.

En plus du professeur Chérif Mohamed Moustapha Dial et des docteurs Gabriel Nougnignon Comlan Deguenonvo et El Hadji Omar Ndoye, il y avait en effet, selon les robes noires, «le commissaire chef du GRI, deux lieutenants de police, chef de la BAG/DIC et en service à la BAG/DIC, un adjudant de police, enquêteur à la BAG, un adjudant et agent de police de la PTS».