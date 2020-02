Auto emploi : L’ANPEJ et le Programme Migration pour le Développement de la GIZ offrent un lot de matériels d’une valeur de 145 millions à de jeunes promoteurs

La cérémonie de remise de matériels d’une valeur de 145 millions de CFA s’est tenue au centre culturel de DERKLE en présence du Directeur général de l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes, ANPEJ et du représentant du Programme Migration pour le Développement PMD.

45 porteurs de projet (migrants de retour et potentiels migrants), accompagnés par le Centre Sénégalo-allemand d’informations sur l’Emploi, la Migration et la Réintégration, ont ainsi bénéficié de cette subvention en nature, de même que d’une formation en entrepreneuriat et gestion de projets afin de mener à bien leurs activités.

Les Kits d’insertion composés de matériels agricoles, de matériels de transformation de produits locaux, de matériels de couture, de matériels de pêche et d’élevage et de matériels de prestations de services et transports, ont été gracieusement offerts aux jeunes grâce au fonds de financement d’appui à l’insertion de la population locale et des migrants de retour, mis en place par le Programme Migration pour le Développement (PMD) de la Coopération technique allemande au Développement (GIZ) en partenariat avec l’Agence Nationale pour la Promotion de l’emploi des Jeunes.

Ces kits d’insertion sont le fruit d’une nouvelle démarche impulsée par le nouveau directeur Général de l’ANPEJ, Monsieur Tamsir Faye, qui a insisté sur la nécessité de changer de paradigme dans le financement des projets de jeunes en initiant des formules innovantes comme l’appui en nature qui permet au bénéficiaire d’être opérationnel.

« Aujourd’hui plus que jamais il est impérieux de changer de paradigme et de bâtir un consensus fort autour de l’impérieuse nécessité de formuler une politique et des stratégies innovantes à même de juguler le fléau du chômage et ses multiples conséquences. Force est de constater que l’entrepreneuriat constitue une alternative crédible en matière de création d’emplois » a souligné le directeur général de l’ANPEJ.

Pour rappel le Projet vise à faciliter l’insertion ou la réinsertion des potentiels migrants ou des migrants sénégalais de retour à travers leur formation en entrepreneuriat et gestion d’entreprises et leur dotation en matériel sous forme de subvention destinée à la mise en place de leurs entreprises.

Au total, 85 migrants potentiels ou migrants de retour sont visés par cette initiative qui en est à sa première phase de mise en œuvre