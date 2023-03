Mercato : Un des clubs les plus riches du monde lorgne Iliman Ndiaye

Selon The Sun, Everton, Newcastle United et West Ham ont tous scruté le joueur de 23 ans ces dernières semaines. Beaucoup penseront que les Magpies sont les mieux placés pour obtenir un accord sur la ligne pour lui compte tenu de leurs riches propriétaires et du fait que les deux autres équipes risquent d’être reléguées à la fin de la saison.

Par ailleurs, Football Insider informe sur l’intérêt viable des Toffees pour l’international sénégalais tt a également ajouté que les Blades pourraient être contraints d’accepter entre 10 et 15 millions de livres sterling pour lui cet été, le joueur n’ayant plus qu’un an sur son contrat à ce point. Newcastle pourra sûrement se le permettre dans sa quête potentielle pour l’emmener à Tyneside.

Pour Ndiaye, cela pourrait être une excellente décision car les Magpies sont en lice pour terminer à une place en championnat qui leur donnera une chance de disputer une compétition européenne la saison prochaine.

Avec cela, la Premier League, la Coupe Carabao et la FA Cup à l’esprit, le joueur de 23 ans aurait probablement de nombreuses occasions de prouver sa valeur sur le terrain contre une opposition de haut calibre. Les Magpies sont certainement une équipe avec de grandes ambitions.

Pour ce qui est de savoir si ce serait une bonne décision pour l’équipe de haut niveau, il s’agit probablement d’un accord à faible risque qui mérite d’être négocié car il ne lui reste peut-être que 12 mois sur son contrat cet été. Et s’il ne coûte qu’environ 10 à 15 millions de livres sterling, ils pourraient facilement réaliser un profit important sur lui à l’avenir, le joueur ne pouvant s’améliorer qu’à 23 ans. Il n’a jamais exercé son métier dans l’élite auparavant, mais il a démontré cette saison qu’il est prêt à franchir le pas du championnat .