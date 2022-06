Ils avaient été arrêtés en pleine journée de ce vendredi 17 juin et détenu en prison sous les coups “d’appel et de participation à une manifestation interdite”, “troubles à l’ordre public” et “destructions de bien publics et privés”. Et les juges qui ont siégé hier, en audience spéciale du lundi 27 juin, soit dix jours après les “arrestations” et “séquestrations” des “otages politiques” ont attendu tard dans la nuit pour les remettre en liberté.

Depuis cette nuit, les députés Déthié Fall, le leader du PRP et coordinateur de ces programmes de constatation de Yewwi comme la parlementaire Mame Diarra Fam et Ahmadou Ba de la cellule de communication de Yewwi Askan Wi sont libres. La justice a rejeté toutes les accusations portées à leur encontre par le procureur de la République et ont tous bénéficié de la relaxe pure et simple. Tous sauf Déthié Fall.

Au leader du PRP et plénipotentiaire de Yewwi, les juges ont cru nécessaire de lui coller une condamnation sursitaire. Comme Ahmeth Aïdara, le maire de Guédiéwaye, qui s’est vu infliger une condamnation d’un mois, Déthié Fall a quitté le tribunal avec un sursis de six mois là ou le procureur avait requis un an. Avec cette condamnation, il risque s’il participe à une autre manifestation non autorisée un emprisonnement franc. Cette issue pourrait comme pour Khalifa Sall conduire à sa non éligibilité.