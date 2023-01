La Coordination des Associations de Presse (CAP) remercie le Khalife général des Niassènes, Cheikh Mahi Niasse pour sa disponibilité. Le Khalife a reçu en audience une délégation de la CAP qui lui a fait un résumé de la vérité des faits dans l’affaire Pape Alé Niang. Le khalife a tenu des paroles de sagesse, a prié pour Pape Alé NIANG, pour la corporation et les Sénégalais.

Le khalife qui a fait un appel pour la paix et promis de mener toute action utile pour la libération du directeur de publication de Dakarmatin. Toutefois, la CAP tient à dénoncer l’infiltration d’éléments de la police dans les appartements privés du Khalife. Ils ont enregistré les échanges d’une discussion privée malgré la résistance de toute l’assistance.

La CAP prend l’opinion nationale et internationale à témoin par rapport à cette attitude agressive et déplacée de la police si prompte à accuser les journalistes et techniciens des médias de prise illicite d’images.

En outre, la CAP s’incline devant la mémoire des disparus suite au terrible accident sur la route de Kaffrine ce dimanche 8 janvier 2023. La CAP présente ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus, au peuple Sénégalais tout en souhaitant prompt rétablissement aux nombreux blessés. La délégation a eu la triste nouvelle en cours de route. Par ailleurs, les responsables des organisations faîtières des médias s’inquiètent des nombreux accidents qui coûtent la vie à des citoyens et plongent des familles dans la pauvreté, dans le dénuement total. La CAP a ainsi, décidé d’observer les trois jours de deuil national. En conséquence, le plan d’action est mis en berne, le temps du deuil.