Attaque du cortège du Khalife: Ndiassane dénonce le silence de Macky Sall

C’est un Ndiassane passablement irrité, qui a fait face à la presse hier suite à l’attaque du cortège du khalife Cheikhal Bécaye Kounta, jeudi dernier, par des partisans du maire de Chérif Lô. La famille Kountiyou a vivement dénoncé «le manque de considération de Ndiassane» par l’Etat, qui n’a pas réagi après ces graves incidents.

L’incompréhension et la colère ne retombent pas à Ndiassane. La réaction de la famille Kountiyou à la suite de l’attaque contre le cortège du khalife était épiée. A la faveur d’un point de presse hier, elle a fait une sortie dont le ton montre la colère de Ndiassane envers le chef de l’Etat, Macky Sall, et de son ministre de l’Urbanisme, Abdoulaye Sow.

Sans langue de bois, Bouna Kounta, petit-fils du fondateur de Ndiassane, parle de «manque de respect total de l’Etat». Lequel n’a pas réagi après l’attaque du cortège du khalife de Ndiassane par des partisans du maire, Ousmane Sarr. « Qu’avons-nous fait pour mériter ce manque de considération du Président Macky Sall. Ndiassane ne fait pas partie des cités religieuses de ce pays ?», s’interroge Bouna Kounta, qui enchaîne : «Depuis l’accession de Cheikhal Bécaye Kounta à la tête du khalifat, Macky Sall n’est venu ici que pour présenter ses condoléances suite au décès du défunt khalife. Nous ne voyons l’ombre du Président que quand il y a un décès.»

Le petit-fils de Cheikh Bouh Kounta souligne : «Nous n’avons que notre khalife, notre guide spirituel. Toute personne qui le respecte et lui donne ses droits, nous le respectons en retour.» Il s’indigne : «Depuis l’attaque du cortège du khalife, nous n’avons reçu aucune délégation venant de l’Administration sénégalaise. Ni le Gouverneur de Thiès ni le ministre de l’Intérieur, encore moins le chef de l’Etat n’ont réagi. Nous dénonçons vigoureusement ce que le Président nous a fait. Ça nous a fait mal. Et nous pensons que si c’était un autre khalife qui était attaqué de cette façon, le Président allait annuler son voyage en Allemagne pour aller lui rendre visite et tirer l’affaire au clair».

D’où, selon lui, «la mobilisation de toute la population de Ndiassane pour montrer leur mécontentement à l’encontre du Président Macky Sall et de son ministre, Abdoulaye Sow, qui a autorisé le lotissement de Thiaoune Kounta». Le maire de Cherif Lô en a aussi pris pour son grade. «Ousmane Sarr, depuis qu’il est élu maire, il n’a jamais cessé de braver les terres de feu Cheikh Bouh Kounta. La commune de Chérif Lô est érigée en communauté rurale depuis 1972. Il y avait des présidents de communautés rurales et des maires qui sont passés avant lui. Et ces derniers ont respecté le statut de cité religieuse de Ndiassane, avant de faire quoi que ce soit dans la commune, ils venaient toujours auprès du khalife, pour lui demander ce qu’il veut dans cette commune.»

Aujourd’hui, Ndiassane est confus : «L’actuel maire, Ous­mane Sarr, ne fait jamais cela. Il pille les ressources foncières de Ndiassane. C’est pourquoi nous demandons au président de la République de placer la commune sous délégation spéciale? pour que Cherif Lô puisse vivre en harmonie». Et d’avertir : «Nous ne laisserons jamais personne brader les terres de nos ancêtres. Et ce sera au prix de notre vie. Tout ce que le khalife nous demandera de faire, nous allons le faire». Bouna Kounta annonce une plainte contre le maire de Cherif Lô.

Il faut savoir que le cortège du Khalife général de la famille Kountiyou, Cheikhal Bécaye Kounta, qui se rendait à Thiaoune Kounta, avait été attaqué à coups de pierres, jeudi dernier, par des personnes proches du maire de Cherif Lô, qui refusent l’arrêt du lotissement de Thiaoune Kounta demandé par l’autorité religieuse. Il s’en était suivi de violents affrontements qui avaient occasionné des blessés, obligeant l’autorité religieuse de Ndiassane à demander l’intervention du Commandant Sow, chef de la Brigade de gendarmerie de Tivaouane.

A l’origine de ces affrontements, le document du ministre de l’Urbanisme autorisant le maire de Cherif Lô à procéder au lotissement de Thiaoune Kounta, plus connu sous le nom de Thiaoune Mbambara. «Inacceptable» selon le Khalife général de Ndiassane, qui avait signalé qu’aucune autorisation de lotissement n’a été fournie par Ndiassane à Ousmane Sarr. Et donc, ce dernier n’a aucun droit de procéder au lotissement de ces terres. «Les terres appartiennent à la famille Kountiyou. Nous n’accepterons jamais qu’elles fassent l’objet de pillages de la part d’un maire.»