Arrestation de Dr Babacar Diop: Le Sudes/Esr et le Saes dénoncent et exigent sa libération

Dr Babacar Diop, enseignant au département de philosophie à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a été placé sous mandat de dépôt hier à la maison d’arrêt de Rebeuss en même temps que l’activiste Guy Marius Sagna et autres. Il a été arrêté aussi vendredi dernier lors de la manifestation devant les grilles du Palais contre la hausse du prix de l’électricité.

Dans un communiqué, le Syndicat Unitaire et Démocratique des Enseignants du Sénégal/Enseignement Supérieur et Recherche (Sudes/Esr) auquel il appartient dénonce énergiquement son arrestation et exige sa libération. Le secrétaire général du Sudes/Esr, Omar Dia, estime que la place de Dr Babacar Diop n’est pas en prison, mais au département de philosophie où des milliers d’étudiants l’attendent et où les enseignements ont déjà commencé. Pour Dr Dia, si la justice estime avoir des raisons valables pour poursuivre Dr Babacar Diop, elle peut le faire sans l’envoyer en prison.

Le Syndicat autonome des enseignants du Supérieur (Saes) a également exprimé son regret suite à l’arrestation de Dr Diop, tout en rappelant que sa place n’est pas dans une prison mais dans les amphithéâtres et les laboratoires. Selon le Saes, sa participation à une marche pacifique pour dénoncer la hausse du prix de l’électricité ne saurait justifier son emprisonnement. Lui exprimant sa solidarité, le Saes exige sa libération sans condition ainsi que celle des autres citoyens arrêtés lors de cette marche.