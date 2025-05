Archidiocèse de Dakar : Voici la nouvelle priorité fixée par le nouvel archevêque

Ce samedi 3 mai, se tient, à la cathédrale de Dakar, la cérémonie d’installation de Mgr André Guèye comme cinquième Archevêque de Dakar.

Prêtre depuis 1992 et évêque de Thiès depuis 2013, Mgr Guèye arrive à Dakar fort de plus de trente années d’expérience au service de l’Église. Son parcours, façonné par une formation théologique rigoureuse et une implication pastorale soutenue, l’a progressivement conduit à cette nouvelle responsabilité. « J’ai accueilli cette nomination avec gratitude, humilité et une conscience aiguë de la lourdeur de la mission », confie-t-il dans un entretien accordé au journal Le Soleil.

Durant son ministère à Thiès, Mgr Guèye a marqué son passage par une approche collective et une dynamique pastorale féconde. Il a contribué à renforcer les mutuelles de santé, à améliorer le plateau technique de l’hôpital Saint Jean de Dieu, et à créer un service d’accueil des urgences. Il a également favorisé la mise en place d’un institut supérieur d’enseignement et ouvert plusieurs écoles. Sur le plan spirituel, le diocèse s’est distingué par un élan synodal porteur, une meilleure organisation du clergé et une vitalité des vocations.

À Dakar, le nouvel archevêque affirme ne pas venir avec un programme prédéfini. Il entend d’abord « regarder, écouter, apprendre et discerner » avant de fixer les priorités pastorales, en s’appuyant sur la lettre de mission du Saint-Siège et la participation active des fidèles.

La cérémonie d’installation, codifiée par le droit canonique, sera riche en symboles. Elle marquera, selon lui, une étape de transition mais aussi de continuité, au cœur d’un diocèse confronté à des défis urbains, sociaux et pastoraux spécifiques. Mgr Guèye veut inscrire son action dans cette dynamique : « Le rôle de l’Évêque s’inscrit dans la succession apostolique : on reçoit l’héritage, on le préserve, on le fructifie et on le cède à son successeur. »