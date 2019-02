Apologie du terrorisme : Après 3 ans en prison, Ousseynou Diop, condamné à 3 mois avec sursis

En prison depuis 3 ans pour apologie présumée de terrorisme avant de bénéficier d’une liberté provisoire le 8 janvier dernier, Ousseynou Diop est enfin fixé sur son sort. Devant la barre hier, il a été condamné à 3 mois de prisons avec sursis par le tribunal correctionnel de Dakar, renseigne Le Quotidien.

Étudiant en physique et informatique à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il était accusé d’actes de terrorisme, de menace et d’apologie du terrorisme. Il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt en 2015 suite à un post sur commentant la tuerie au Bataclan.