Samedi dernier, le ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises (Pme), Aminata Assome Diatta, a rencontré les délégués de quartier, pour une rigoureuse application de l’arrêté fixant les prix de certaines denrées alimentaires.

Ces délégués de quartier, avance-t-elle, plus proches de la population, sont aussi les personnes les plus adéquates pour veiller au respect des prix de certaines denrées fixés par l’Etat.

Aminata Assome Diatta a donc présidé la rencontre afin de présenter aux délégués les mesures de sensibilisation des prix et de soutien aux ménages.

Et pour rejoindre l’autorité dans ce projet, la porte-parole des femmes déléguées de quartier a soutenu «qu’il est plus facile, pour le délégué, de sensibiliser les boutiquiers, puisqu’il les connait et vit avec eux», selon Libération.