Anelka : Pourquoi Mané et Salah doivent rester à Liverpool

Encore impressionnants cette saison à Liverpool, Mohamed Salah (28 ans, 32 matchs et 19 buts en Premier League cette saison) et Sadio Mané (28 ans, 33 matchs et 17 buts en Premier League cette saison) sont parfois annoncés dans le viseur du Real Madrid.

Mais pour le Français Nicolas Anelka, les deux attaquants n’ont plus aucune raison de quitter les Reds.

« C’est un incroyable trio offensif. Je les adore, surtout Firmino parce qu’il est la clé pour la réussite de Salah et Mané, a encensé l’ancien attaquant interrogé par le Liverpool Echo. Salah et Mané font partie des cinq meilleurs joueurs au monde actuellement. Ils ont les qualités pour jouer au Real Madrid. Mais aujourd’hui, Liverpool peut rivaliser avec le Real dont ils n’ont pas besoin de partir. Liverpool, c’est vraiment l’endroit où il faut être. »

A priori, les deux buteurs de Jürgen Klopp n’ont manifesté aucune envie de départ.