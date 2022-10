C’est fini la pause. Dès que le leader de Pastef a repris ses activités politiques, la tension est montée. Le président d’Afrikajom center n’a pas manqué de réagir pour déplorer la visite mouvementée de Sonko à Joal. Pour Alioune Tine, empêcher la tournée politique du leader de Pastef par cette mobilisation exceptionnelle des forces de l’ordre (Gendarmerie), c’est cela la menace à l’ordre public en plus d’enfreindre la légalité.

Une maladresse politique qui s’avère une grande pub pour Sonko, dit-il. Et d’appeler le pouvoir à la retenue. Le défenseur des droits de l’Homme pense qu’il faut calmer les nerfs tendus précocement et qui alourdissent et obscurcissent l’horizon électoral de 2024. A l’en croire, il est absolument nécessaire d’entamer un dialogue politique pour une transition civile de nature à stabiliser la prochaine élection et au-delà. Urgente alerte précoce à la CEDEAO, écrit-il, informe “L’As”.