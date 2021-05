Aliou se justifie: ''Pourquoi nous avons choisi le Cap-Vert et la Zambie''

‘’c’est deux profils différents, des choix réfléchis, ce n’est pas du hasard. Ce sont des équipes qui ont un bon jeu. Des équipes joueuses qui n’attendent pas l’adversaire. Ils ont de bons groupes. Zambie est une équipe assez joueuse. Elle a dans son effectif deux garçons intéressants dont l’attaquant Pakson Daka qui a marqué plus de 30 buts à Salzbourg. C’est un joueur qu’il faut avoir à l’œil parce que c’est un futur Ballon d’Or. C’est une équipe qui est en reconstruction, mais qui a des joueurs assez intéressants.’’

“Le Cap est une vieille connaissance. On a joué à deux reprises lors des éliminatoires de la Coupe du monde. Entre temps, beaucoup de choses se sont passées. Ils ont changé de staff, d’entraîneur et par moments de stratégie. C’est intéressant de pouvoir les affronter chez nous. Mais le plus important c’est de se concentrer sur ce qu’on doit faire”