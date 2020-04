Aide alimentaire : Voici les 3 communes de Dakar les mieux servies

Dans la région de Dakar, le nombre total de ménages bénéficiaires de l’aide alimentaire dans le cadre du programme de résilience social initié par l’État du Sénégal, est désormais connu.



Toutes les 33 communes de la région sont prises en compte. Mais, d’après le document consulté par Seneweb, Grand Yoff, Keur Massar et Parcelles Assainies sont les communes les mieux servies avec respectivement 17.632, 14.130 et 12.889 bénéficiaires.

Ce qui s’explique par le fait que ces localités renferment les plus grands nombres de familles vulnérables au coronavirus, selon toujours le classement qui est ressorti du document ci-dessus.