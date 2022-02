Moscou a déclenché une « opération militaire » en Ukraine à l’aube du jeudi 24 février. Des tirs d’artillerie ont été entendus dans les grandes villes du pays. États-Unis, Union européenne et Otan menacent la Russie de lourdes conséquences. La Chine a affirmé de son côté suivre de près la situation et refuse de parler « d’invasion ».

L’annonce par le président russe Vladimir Poutine d’une « opération militaire » en Ukraine jeudi, suivie d’explosions dans plusieurs villes ukrainiennes, a suscité de nombreuses réactions dans le monde.

Au moment de l’annonce des opérations par le chef du Kremlin et de leur déclenchement, le Conseil de sécurité de l’ONU était réuni en urgence pour la deuxième fois cette semaine. Les discussion ont commencé une vingtaine de minutes avant que Vladimir Poutine n’annonce les opérations militaires à la télévision russe.

Ainsi, on a assisté à un conseil en deux temps, a observé notre correspondante à l’ONU, Carrie Nooten : un premier tour de table pour continuer à appeler à la désescalade, puis l’ambassadeur ukrainien a mis les pieds dans le plat et a interpellé son homologue russe pour qu’il confirme que la Russie venait bien de donner le coup d’envoi de la guerre. Devant sa mauvaise foi, il lui a même demandé d’appeler le ministre des Affaires étrangères Serguei Lavrov en direct. Une scène incroyable au sein du Conseil.

Tous les membres de l’instance ont condamné les actions russes, ou se sont juste abstenus de commenter. Ils ont ensuite annoncé se réunir ce jeudi matin, pour voter une résolution.

L’ensemble des Nations unies est mobilisé : le secrétaire général, ému, a lancé un appel direct à Vladimir Poutine « au nom de l’humanité ». Il lui a demandé de renvoyer ses troupes en Russie et d’éviter ce qui sera la pire guerre depuis le début du siècle. Tout cela après une journée de déclarations à l’Assemblée générale où 87 pays se sont exprimés – en grande majorité pour condamner la Russie.

Le détail des réactions

L’Ukraine dénonce une guerre d’agression. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a comparé la Russie à « l’Allemagne nazie ».

« De paisibles villes ukrainiennes sont en train d’être attaquées. C’est une guerre d’agression. L’Ukraine se défendra et gagnera. Le monde peut et doit arrêter Poutine. Il est temps d’agir maintenant », a tweeté le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba.

La Chine dit à la Russie qu’elle comprend « ses préoccupations » et assure suivre de près la situation. « Nous exhortons toutes les parties à faire preuve de retenue pour éviter que la situation ne devienne hors de contrôle », a indiqué Hua Chunying, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Interrogée, Hua Chunying a refusé de décrire l’opération militaire russe comme une « invasion » et de dire si la Chine était en contact ou non avec les dirigeants russes et ukrainiens. « La question ukrainienne a un contexte historique très complexe » qui « est le résultat de l’effet combiné de divers facteurs », a sobrement indiqué la porte-parole.

Parmi les réactions ambigues, celle d l’Iran également. Le ministre des Affaires étrangères iranien a estimé que la guerre n’était pas « une solution », mais tout en imputant une nouvelle fois le conflit aux « provocations » de l’Otan.

La Corée du Sud se joindra aux sanctions économiques internationales contre la Russie après son « invasion armée » de l’Ukraine, a assuré jeudi le président Moon Jae-in. « La souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de l’Ukraine doivent être garanties », a insisté Moon Jae-in.

La Biélorussie ne « participe pas ». Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, allié de Moscou, a affirmé que l’armée de son pays ne participait pas à l’invasion de l’Ukraine lancée dans la matinée par la Russie. « Nos troupes ne prennent aucune part à cette opération », a-t-il déclaré. Le pays a fermé son espace aérien au dessus de la frontière ukrainienne, dans le sud du pays.

Une réunion de l’Otan vendredi en visioconférence.L’Alliance s’est dit prête à déployer des moyens supplémentaires pour assurer sa défense.

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a condamné l’« attaque téméraire et non provoquée » de la Russie contre l’Ukraine, avertissant qu’elle mettait en péril d’« innombrables » vies. « Une fois encore, malgré nos avertissements répétés et nos efforts inlassables en faveur de la diplomatie, la Russie a choisi la voie de l’agression contre un pays souverain et indépendant », a déclaré Jens Stoltenberg dans un communiqué. « Les Alliés de l’Otan vont se réunir pour faire face aux conséquences des actions agressives de la Russie. Nous sommes aux côtés du peuple ukrainien en ce moment terrible. L’Otan fera tout ce qu’il faut pour protéger et défendre tous les alliés », a-t-il ajouté.

La Lituanie va imposer l’état d’urgence après l’attaque russe contre l’Ukraine. La Moldavie ferme son espace aérien. La Pologne a demandé l’activation de l’article 4 du traité de l’Otan, qui prévoit que les pays membres peuvent porter à l’attention du Conseil de l’Atlantique Nord toute question concernant en particulier la sécurité d’un pays membre. Une manifestation de soutien à l’Ukraine s’est déroulée devant l’ambassade de Russie à Varsovie.

La Turquie appelle la Russie à cesser son intervention « injuste et illégale ». « C’est une lourde violation du droit international », insiste le ministère dans un communiqué, rappelant que la Turquie « s’oppose à tout changement de frontière par les armes ».

