Agression à l’ARD de Kolda : Arrestation de l’agent comptable Pape Ibrahima Guindo pour coups et blessures volontaires.

Pape Ibrahima Guindo, Agent Comptable de l’Agence Régionale de Développement de Kolda, a été arrêté pour coups et blessures volontaires, violences et voies de fait, troubles de service. Il a été arrêté suite à l’agression qu’il a perpétrée sur son Directeur de service (ARD) Sada Baldé, nous renseigne notre source. Mais, nous avons poussé un peu plus pour connaitre les véritables problèmes de l’agence et les mobiles de l’acte de l’accusé.

Ce dernier s’est présenté spontanément ce 15 juin 2022, dans les locaux de la police de Kolda, pour une demande d’intervention. À ce titre, il informe avoir été agressé dans son bureau, par un de ses agents, qui est l’agent comptable de son service.

En réalité, la bagarre et la plainte ne sont que la goutte d’eau qui a fait déborder le vase entre les agents de l’Agence régionale de développement de kolda (ARD). En somme, c’est une vieille histoire entre le comptable Guindo et le nouveau directeur de l’ARD, Sada Baldé.

Pour rappel, Monsieur Guindo a une fois utilisé son arme à feu dans les locaux du service suite à une altercation entre lui et ses collègues. Ce dernier voulait remplacer son ex directeur, M Hanne admis à la retraite mais a été battu par Sada Baldé lors de l’assemblée générale. Et cette pilule a été difficile à avaler par ce dernier qui a toujours cette défaite à travers de la gorge. C’est fort de tous ces échecs et amertumes du sieur Guindo avec un climat déjà délétère qui a envenimé la situation pour un point de non-retour aujourd’hui à l’ARD de Kolda.

L’incident s’est produit suite à une note de service prise par ses soins, pour réglementer le stationnement des véhicules du personnel et du service, vu l’étroitesse des lieux prise le 07/04/2022. Et cette note n’autorise que les véhicules de l’agence à stationner au parking. Mais le sieur Guindo a refusé d’accepter cette mesure interne contrairement à tout le reste du personnel.

Ce matin, ce dernier a volontairement garé son véhicule à la place réservée au directeur et malgré l’invite, qui lui a été faite de déplacer son véhicule, il a catégoriquement refusé de s’exécuter. Le chauffeur du directeur s’est garé, lui obstruant le passage.

Le sieur Guindo, face à cette situation, s’est d’abord attaqué au chauffeur, Moussa Baldé, avant d’aller retrouver le Directeur dans son bureau, pour le violenter physiquement. Un certificat médical d’une ITT de 07 jours, lui a été délivré, au Centre Hospitalier Régional.