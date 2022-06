Un coup d’État, le 05 septembre dernier, avait emporté le président guinéen, Alpha Condé. Une vidéo amateur de 2mn 50’ a fuité ce dimanche 12 juin 2022 et est devenue virale sur les réseaux sociaux. C’est la suite des 31 secondes qui avaient été publiées le 05 septembre, jour du coup d’État.

On voit un homme avancer et tente de convaincre l’ancien dirigeant guinéen de la réalité : « Soyez compréhensifs…personne ne vous fera de mal. Comme vous-même vous le voyez, à cet état, vous n’êtes plus le président de la République… »

« Je suis le président de la République élu par le peuple », répond le président. Le militaire de rétorquer : « Et si le même peuple souffre ? ». La réplique de M. Condé ne se fait pas attendre. « Est-ce que les gens ne souffrent pas dans les autres pays ? Vous savez combien de fois les gens souffrent au Sénégal et en Côte d’Ivoire ? ».

Mais ce n’est pas dans les mêmes conditions, lui oppose son interlocuteur. Alpha Condé lui tient tête tapant même du poing sur la table. « Est-ce que vous savez les efforts que j’ai fournis pour que ce pays avance ? », s’interroge-t-il, égrenant ensuite les programmes énergétiques phares qu’il a mis en œuvre pour sortir la Guinée de l’obscurité.