Affaire Tabaski Ngom : Les choses sérieuses ont commencé ce vendredi

Le président de la Commission de régulation du secteur de l’énergie (Crse) a été entendu ce jeudi par le juge d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF). Selon Libération, qui donne l’information dans son édition de ce vendredi 14 mars, il s’agit du démarrage des auditions au fond dans le cadre de l’instruction de l’affaire Tabaski Ngom.

Ouvrant le ballet, le président de la Crse a été auditionné pendant deux tours d’horloge. «Ayant démarré un peu après midi, l’audition a pris fin vers midi. [Ce dernier] a confirmé les termes de la plainte, s’exprimant sur les malversations présumées imputées à l’Inspectrice du Trésor», souffle la source.

Pour rappel, la mise en cause a été inculpée et placée sous mandat de dépôt depuis janvier dernier pour «association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, accès frauduleux d’un système informatique et entrave à un système informatique». Les fonds en cause sont estimés à plus de 700 millions de francs Cfa.

D’autres auditions sont prévues avant celle de Tabaski Ngom, croit savoir le journal. L’ancien ministre, Moustapha Diop, est également visé. D’ailleurs, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a envoyé un courrier au président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, pour solliciter la levée de l’immunité parlementaire du député élu sous la bannière Takku Wallu Sénégal, conduite par l’ancien Président Macky Sall, conformément à la demande du (PJF).

La Commission ad hoc chargée de statuer sur la demande sera installée ce vendredi. La séance est en cours.