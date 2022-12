Affaire Sweet beauté : Mamour Diallo a fait face au doyen des juges hier

Dans l’instruction de l’affaire « Sweet Beauty », hier vendredi, c’était au tour de Mamour Diallo de faire face au doyen des Juges. Le Directeur général de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal, dont le nom revient beaucoup dans cette affaire, a été auditionné sur l’existence supposée d’un complot.

Face au doyen des Juges hier vendredi, a refusé de répondre à certaines questions, s’en référant aux conseils de son avocat. « Le souhait du principal concerné est d’orienter la procédure sur ma personne, en laissant de côté les faits objet de la véritable procédure dont vous êtes saisie », a déclaré Mamour Diallo au Magistrat, selon « Les Échos ». Pour lui, les accusations de « complot » ne sont que diversion.

Selon toujours Les Échos, Mamour Diallo s’est plu à lancer des piques au leader de Pastef. « Je ne suis ni de près ni de loin mêlé a un complot. Je ne connais pas le salon « Sweet Beauty » et je n’y ai jamais mis les pieds. Je n’ai pas non plus montré ce salon au mis en cause et je ne l’y ai pas conduit. Je ne l’ai pas non plus mis en présence avec les dames impliquées dans cette affaire », a-t-il lancé quelque peu ironique.

Il a déclaré que s’il a eu à intervenir d’une quelconque manière dans cette affaire, « c’est bien après les faits pour porter secours à une jeune fille en détresse ».