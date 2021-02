Le phénomène de la levée de l’immunité parlementaire d’un député au Sénégal n’est que du cirque, c’est ce que pense Barthélemy Dias. Le maire de Sicap Mermoz Sacré-Cœur est formel : pour le cas Ousmane Sonko, dit-il, c’est de la politique politicienne.

Selon l’ancien député, l’ex-inspecteur des impôts et domaines doit être habité par un sentiment de dépit.

“Vous observez des gens que vous avez connus,. Certains sont venus chez vous, vous êtes aller chez d’autres à différentes occasions et vous les voyez aujourd’hui se comporter comme s’ils ne vous ont jamais connu. C’est comme si on vous jetait dans la bouche du dragon. C’est un sentiment que je ne souhaiterai à personne”.

Toutefois, le socialiste est convaincu qu’aux yeux de l’opinion, l’intéressé ne peut-être nullement coupable.

“Je n’ai eu aucun sentiment sur ce côté car je savais que j’avais déjà gagné la bataille d’opinion et comme disait l’ancien président du Sénégal, Me Abdoulaye Wade : “on ne gagne pas un procès politique devant des magistrats, on gagne un procès politique devant l’opinion nationale. Donc aujourd’hui je dois rappeler que toutes les immunités qui ont été levées l’ont été par rapport à des conflits politiques”.