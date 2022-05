Salam cher frère Gana,

“Et mentionne Idris, dans le Livre. C’était un véridique et un prophète. Et nous l’élevâmes à un haut rang” [sourate 19, verset 56-57]

Idrissa Gana Gueye, comme ton homonyme, l’humanité te remercie pour ta véridicité. Comme lui, elle t’élève aussi à un haut rang. Le rang de ceux qui se battent pour la liberté, qui se battent pour leurs convictions et ceux enfin qui donnent de leurs vies pour sauvegarder la dignité humaine.

Il est des combats qui dépassent de loin celui qui les portent. Ce combat en est un. Il te dépasse désormais. Tu n’as été qu’un entremetteur pour poser à la surface du globe un débat plus que crucial pour la survie de la race humaine avec toute la dignité et la grâce qui lui sont dévolues.Tu vois bien que le Sachant et Sage a choisi quelqu’un du monde du football!!! Choix pouvait-il être plus opérant que celui-là pour donner un écho planétaire à un mal planétaire !!! Y a t il en effet plus planétaire que le football ?

Tu as plus que bien joué ton rôle. Le ballon est à présent bien placé devant les buts. Il incombe désormais aux gouvernants, à la umma, aux grands investisseurs musulmans du golf dans le football, à nos fédérations sportives et à tous les citoyens du monde épris de justice et de liberté d’aller au-delà de votre personne pour généraliser le combat et faire cesser ces pressions insidieuses qui deviennent de plus en plus fréquentes dans les organisations, qu’elles soient privées ou publiques. La pression peut prendre plusieurs formes. Elle est parfois violente mais le plus souvent, elle est de nature corruptive. Et malheureusement, face à l’indigence grandissante dans le monde, beaucoup parmi les humains n’auront pas tes moyens et ta force et finiront donc par succomber.

J’ai à l’esprit ce qui s’est récemment passé avec nos enfants dans le scandale du Dubai porta potty. Horrible ! Honte à l’humanité ! Mais Gana, ton acte de courage me redonne espoir. L’élan de solidarité à ton endroit qui n’est pas que national me réconforte et m’encourage à la résistance. Je te marque toute ma fierté. Tu m’as fait chanter et danser hier avec ton jeu footballistique sublime; aujourd’hui tu me berces avec les chants de ton cœur bercé à son tour par le vents doux de ta bonté, de ta bravoure et de ton sens du don de soi.

La tradition musulmane rapporte Qu Allah tellement satisfait de Son serviteur lui disait: “O Idriss, chaque jour, tu as dans ta balance l’équivalent de l’ensemble des bonnes actions de tous les gens de la Terre”. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, Idrissa, sache que tu es aujourd’hui non seulement au firmament du sport, mais tu fais désormais partie de la loge des véridiques, des sadikhines. Qu’Allah m’entende !

Depute Moustapha Guirassy

PCA IAM.