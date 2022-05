Affaire Idrissa Gana Gueye : Aly Ngouille Ndiaye apporte son soutien à l’international Sénégalais

Suite au refus de l’international Sénégalais, Idrissa Gana Guèye, de jouer lors de la journée de lutte contre l’homophobie, l’ancien Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye n’a pas manqué d’apporter son soutien au milieu parisien.

“J’exprime mon soutien ardent et indéfectible à notre compatriote Idrissa Gana Guèye pour son choix courageux de ne pas porter un maillot contenant des signes contraires à ses valeurs et croyances. C’est l’illustration achevée de l’expression et de l’assumation d’un principe universel’’, a écrit Aly Ngouille Ndiaye sur sa page facebook.