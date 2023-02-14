Affaire Hiba Thiam : l’un des mis en cause assassiné à Abidjan

Diadia Tall est mort. Ce jeune homme fort réputé du Dakar by night avait été arrêté et condamné dans l’affaire Hiba Thiam, décédée en avril 2020 d’une overdose de drogue dure dans des circonstances troubles.
Libération rapporte que Diadia Tall a été assassiné à Abidjan (Côte d’Ivoire) où il séjournait. «D’après les premiers éléments de l’enquête, il a été retrouvé nu, baignant dans une mare de sang. Les investigations se poursuivent», narre le journal dans son édition de ce mardi.
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