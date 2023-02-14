Affaire Hiba Thiam : l’un des mis en cause assassiné à Abidjan

Epouse délaissée, Dielma Diagne n'est pas journaliste. C'est une chef d'entreprise mère d'un enfant dont elle assure seule la charge. Cette jeune dame qui vit mal son divorce passe des nuits entières à se questionner sur ce qui n'a pas marché dans son dernier ménage. Après être longtemps restée seule à se morfondre dans son coin, elle a décidé de coucher ses états d'âme dans un carnet. Longtemps tenu secret, c'est le contenu de ce carnet qu'elle décidé de partager avec les lecteurs de Kewoulo. Dans Diaar Diaar, elle relate les démons de ses nuits blanches.