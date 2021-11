Affaire Hiba Thiam : Dame Amar et Cie absents, le procès en appel (encore) renvoyé

Inscrit au rôle de la Cour d’Appel de Dakar depuis le 23 août dernier, le procès en appel de Dame Amar et Cie a fait l’objet de trois renvois. D’après le juge, rapporte Rewmi Quotidien, les mis en cause n’ont pas reçu de convocation.

“L’affaire est renvoyée au 20 décembre prochain pour citation. C’est la troisième fois et aucune citation n’est rentrée”, a déploré le président de la juridiction du second degré.

Dame Amar, sa copine Alya Bakir, Pape Diadia Tall, Fatoumata Jacqueline Rigal et Djibril Ndiogou Bassène alias Nerfs ont été condamnés à six mois de prison ferme pour détention de drogue et non-assistance à personne en danger. Une peine qu’ils avaient déjà purgée en détention provisoire.

Le policier Lamine Diédhiou, soupçonné d’avoir conduit Pape Diadia Tall à la soirée, a écopé de six mois avec sursis pour corruption passive.

Ils devaient solidairement payer 50 millions FCFA à la famille de Hiba Thiam.

Cependant, la défense avait interjeté appel. Quant à Louty Bâ et Amadou Niane, ils ont été relaxés.

Le décès tragique de Hiba Thiam est survenu lors d’une soirée entre copains en plein couvre-feu, aux Almadies, dans la nuit du 3 au 4 avril 2020.

Selon les résultats de l’autopsie, la jeune fille est morte d’un arrêt cardiaque provoqué par une overdose.