Affaire Doura Diallo : Le SAMES décrète encore une grève de 72h renouvelable

Le Syndicat autonome des médecins du Sénégal ne compte pas lâcher du lest « pour la sauvegarde de la dignité de la profession médicale ». En effet, le syndicat a décrété une grève de 72 h renouvelable alors que les trois blouses blanches arrêtées dans la mort de Doura Diallo à Kédougou ont bénéficié une liberté provisoire.

« La détention inexpliquée de ces vaillants agents de santé a perturbé le système de référence et contre référence sanitaire dans cette localité où la communauté souffre depuis plusieurs années d’un accès difficile aux soins curatifs », a fustigé le syndicat dans son communiqué.

Selon ces professionnels de la santé, « ces 6 jours de garde à vue ont entraîné la fermeture du bloc opératoire, 6 femmes enceintes ont été évacuées à l’hôpital Régional de Tambacounda dont 3 ont accouché en cours de route avec 2 mort-nés et un en réanimation néonatale. »

En conséquence, le Sames qui « constate l’absence de toute proposition de l’État du Sénégal, décrète un mot d’Ordre de grève de 72H renouvelable. La grève concerne toutes les activités cliniques et de coordination ainsi que les actes médico-légaux (Genre de mort, Expertises, Certificat pour coups et blessures, autopsie, etc). »

S’agissant « des menaces proférées à l’endroit de Dr Léonce Faye par le mari de feue Doura Diallo », le SAMES signale et interpelle l’opinion publique. Et exige « les garanties d’un procès rapide juste et équitable pour l’affaire dite de Kédougou ; la prise de dispositions réglementaires instituant la consultation du Ministre de la santé et de l’Action Sociale ainsi que le président de l’Ordre National des Médecins du Sénégal avant toute audition ou poursuite d’un agent de santé pour ne pas provoquer des décès évitables à cause de décisions précipitées du parquet, des concertations entre les mnistères de la Justice, celui de la Santé et le Haut conseil de la Magistrature. »