Affaire Céline Labrune Badiane : Le recteur de l’université Assane Seck de Ziguinchor rétablit les faits

À l’en croire, l’instance délibérante a motivé sa décision par les griefs suivants : un refus systématique de prendre des autorisations d’absence depuis sa prise de service ; le non-respect de ses charges en ne remplissant pas le quantum horaire requis ; le démarrage tardif des enseignements deux semaines après tous les collègues ; l’anticipation des vacances, des rapports heurtés avec les collègues et les étudiants.

Le Pr Mamadou Badji n’a pas manqué de préciser que Mme Céline Labrune Badiane a été recrutée en qualité de Maître de conférences assimilé stagiaire, par arrêté n° 00000350/UASZ/CAB-REC/SG/DRH du 01 octobre 2020 au Département d’Histoire et Civilisations de l’Unité de Formation et de Recherche des Lettres, Arts et Sciences humaines de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UFR LASHU)”.