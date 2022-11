Ça se corse grave pour le commando de 13 braqueurs du magazin Auchan de Zac Mbao. Qui ont plusieurs fois péché au cours de leur opération contre la grande surface. C’est à se demander si les auteurs du braquage du dimanche dernier sont de véritables pros.

Quand ces derniers ont fait irruption à bord d’un véhicule pick-up de l’ASECNA qu’ils ont volé à Kounoune à Rufisque, ils se sont dirigés tout droit vers l’entrée principale du magasin, avant de casser à coups de crosse de leurs fusils de chasse et autres armes blanches la porte vitrée puis tirer d’un trait les stores. Mais, en agissant de la sorte, ils ignorent peut-être qu’il viennent d’être la cible toute faite des différentes caméras de surveillance du magasin; ces appareils filment alors les moindres faits et gestes des malfaiteurs dont certains portent une cagoule digne de ce nom. Tandis que d’autres enroulent un turban maure autour de la tête et sur le visage, au point de ne pas pouvoir être identifiés. Ils sont habillés en pantalon et portent en bandoulière des sacoches et leurs armes à feu cachées sous leurs vêtements.

Ainsi, dans le feu de l’action, les gangsters perdent le contrôle, font feu de tout bois pour perpétrer leur coup et débarrasser le plancher, avant l’arrivée des forces de défense et de sécurité. Même si leurs agissements ont déclenché, sans qu’ils s’en rendent compte, le système d’alarme au niveau du poste de commandement de la grande surface. Mais sachant que les équipes d’intervention mettront minimum 15 mns pour arriver sur les lieux, ils plient alors leur raid en 7 ou 8 mns. Et durant l’attaque à main armée, ils ne se soucient plus de leurs masques respectifs, qui se défont progressivement et laissant du coup apparaître leurs visages devant les différentes caméras de surveillance qui immortalisent ainsi toutes les séquences du film du braquage. “Quand ils sont entrés dans le magasin, ils ont presque baissé la garde. Car les caméras les ont filmés à visage découvert “, souffle t-on

Outre les visages sans cagoule filmés à l’intérieur du magasin, les malfaiteurs ont laissé traîner leur empreintes digitales sur les lieux. Ils ont manipulé à mains nue des objets du magasin et ramassé des téléphones portables des vigiles avant de les abandonner dans le parking. Ce qui du reste pourrait faciliter le travail des agents de la police technique et scientifique. Les images des bandits ont été envoyées à toutes les unités de la police et de la gendarmerie.

Des avis de recherches et d’arrestation ont été également décernés.

N’ayant rien trouvé dans les tiroirs caisses, renseignent le journal les échos, ils s’attaquent au local coffre-fort principal contenant de gros montants; le grand coffre-fort pèse 5tonnes. ” Ils ont donné plusieurs coups de gros marteau et rose-clous pour accéder à la salle coffre-fort puis le déplacer. Ils ont eu d’énormes difficultés pour y accéder à cause d’un système contrôle d’accès ou contrôle électronique, soit avec un badge biométrique ou empreinte digitale de la personne. Lorsqu’ils ont fait sauter le clavier au code d’accès, la porte s’est automatiquement verrouillés “.