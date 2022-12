Affaire Amy Ndiaye Gniby : le délibéré des députés attendu ce mardi

Les deux députés Mamadou Niang et Massata Samb du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) seront fixés sur leur sort ce mardi 27 décembre. Cela fait suite à leur différend avec leur collègue de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Amy Ndiaye Gniby.

À l’issue de leur procès tenu lundi 19 décembre 2022, le Procureur a, lors de son réquisitoire, requis une peine de deux ans ferme contre les députés Massata Samb et Mamadou Niang, et 500 millions de dommages et intérêts.

Justifiant son réquisitoire, le ministère public estime que l’Assemblée nationale ne saurait être « un lieu où des élus du peuple se donnent en spectacle ».

Le délibéré est attendu ce mardi 27 décembre 2022