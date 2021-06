Considéré comme “un héros” pour les uns; “un traitre” pour le régime et ses affidés, le capitaine Seydina Oumar Touré ne laisse personne indifférent. Agé tout juste de 32 ans, ce jeune originaire de Kolda a décidé de mettre sur la table sa carrière; si jamais on devait se servir de son travail “pour commettre un acte d’injustice à l’encontre de Ousmane Sonko” qu’il considère comme la victime d’un complot d’Etat validé par le ministre de la justice, celui de l’intérieur et enfin le procureur de la République, Sérigne Bassirou Guèye, dont il a demandé les départs.

Propulsé sur le devant de la scène grâce -ou à cause- de cette affaire Adji Raby Sarr, le capitaine Oumar Touré a vu le traitement de cette affaire mettre un terme à une promise et brillante carrière dans la maréchaussée. Accusé d’avoir “manqué à ses devoirs”, le gendarme, qui soupçonnait des autorités de vouloir se servir de son enquête -qui blanchit Ousmane Sonko- pour malgré tout l’emprisonner, avait pris le risque de briser le silence. Et déventer publiquement le complot. Arrêté pendant 60 jours de prison militaire, le capitaine Oumar Touré, qui avait été muté à la réserve de la gendarmerie, n’a pas pour autant fini avec les sanctions. La plus symbolique des peines est tombée le 17 juin 2021. Alors que le conseil de discipline, qui regroupe des gendarmes de tous grades, s’était opposé à sa radiation et que de nombreux officiers sont soupçonnés d’avoir pris fait et cause pour lui, le chef de l’Etat, Macky Sall, a depuis Matam où il se trouvait pour sa tournée économique, pris la souveraine décision de le radier des rangs des officiers de la gendarmerie.

Auparavant, c’est le capitaine Oumar Touré, lui même, qui avait demandé à quitter les rangs de la gendarmerie. Le soucis est que, ayant signé un contrat décennal -l’engagement est de 10 ans pour les officiers-, Oumar Touré ne pouvait pas quitter comme ça la gendarmerie; puisque il n’avait fait que 8 ans de service. Aussi, alors que les demandes de démission -des officiers- peuvent prendre plus d’un an voire 3 ans dans le circuit avant d’arriver sur la table du président de la République, chef suprême des armées, celui du capitaine Touré n’a apparemment pas trainé.

Radié des rangs des officiers de la gendarmerie, le capitaine Oumar Touré a été sommé, le 21 juin dernier, de quitter son logement de fonction à la caserne Samba Diéry Diallo. “Il l’avait déjà quitté de fait, depuis longtemps. Mais il n’avait pas rendu les clés et continuait d’y passer.” ont soufflé à Kéwoulo des sources dans la maréchaussée. Aussi, Kéwoulo a appris que le capitaine Touré continue de porter ses galons et continue à se rendre à son travail. “Il attend la notification du décret de radiation pour rendre ses galons et partir définitivement de la gendarmerie. Ca peut arriver la semaine prochaine. En attendant la notification, vous pouvez continuer à l’appeler “mon capitaine.” A fait savoir une autre source militaire.