Accusée d’être à la solde de Macky Sall : la société civile se rebelle contre Sonko

Ayant un statut d’observateur, nous avons l’obligation, sous réserve de la loi, de donner notre point de vue, avec la rigueur et l’objectivité nécessaires, sur tout le processus électoral et ce, sans aucun parti pris”.

En conséquence, la société civile “condamne fermement les propos de Ousmane Sonko et appelle les acteurs politiques au calme et à la sérénité”.

“Ces propos sont Inexcusables d’autant plus qu’elles viennent d’un acteur politique de premier plan selon l’entité”, estime le Collectif. Le COSCE rappelle à “Monsieur Ousmane SONKO que la société civile est à équidistance de toutes les parties prenantes et ne peut être ni instrumentalisée ni discréditée auprès de l’opinion publique”.

Dans la même dynamique, le collectif atteste que ” l’indépendance de la société civile n’est point négociable”. “Nous ne ménageons aucun effort et ne souffrons d’aucun complexe pour défendre les principes de la république et de l’Etat de droit, se défendent-ils. Notre posture de société civile responsable nous a toujours permis de trouver les solutions les plus inclusives pour une participation démocratique de tous les acteurs politiques. Qu’ils soient de l’opposition comme du pouvoir avec comme objectif principal l’expression du suffrage universel garant de la cohésion sociale” .