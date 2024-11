Accidents routiers : Sonko conforté par la saisie de 24 tonnes de...

Lors d’une sortie sur la récurrence des accidents de la route, le Premier ministre, Ousmane Sonko, avait pointé l’état des véhicules. Parmi les mesures préconisées, le chef du gouvernement suggérait le renforcement des contrôles techniques et l’interdiction de l’importation et l’utilisation de pneus usagés non conformes.

Cette intervention de Sonko survenait quelques jours après qu’il est tombé sur un accident de la route alors qu’il revenait d’une visite à Saint-Louis. Après avoir stoppé son convoi et inspecté le bus qui s’était renversé, faisant dix blessés dont deux dans un état critique, il s’était entretenu avec le chauffeur. Ce dernier avait soufflé aux oreilles du Premier ministre le nom du coupable : les «pneus usagés, incapables de résister à l’usure de la route», rappelle L’Observateur dans son numéro de ce jeudi.

Le quotidien du Groupe futurs médias rembobine cet épisode pour montrer que le diagnostic de Sonko, aiguillonné notamment par le chauffeur du bus accidenté sur la route de Saint-Louis, s’avère crédible. Le journal rapporte en effet dans son édition du jour que 24 tonnes de pneus usagés destinés au Sénégal ont été saisies en Italie.

La saisie a été opérée mardi dernier à Livourne, ville portuaire de la Toscane. Grâce à une opération conjointe réunissant des carabiniers de l’unité écologique de Grosseto et des douanes locales. Le chargement, qui était prêt à inonder le marché sénégalais, était disposé de manière anarchique. «Les pneus, entassés et compressés, portaient les stigmates d’un stockage négligent, pliés au point de nuire à leur structure», décrit L’Observateur. Un responsable de l’opération conjointe, cité par le journal, de marteler : «Ils étaient inutilisables et représentaient une menace pour la sécurité routière.»

La source informe que le pot aux roses a été découvert grâce à «un signal jugé fiable» concernant un chargement de 2142 pneus usagés; lesquels, «bien que classés comme déchets spéciaux», ne respectaient pas les directives de stockage et d’exportation en vigueur en Italie.

L’exportateur est un entrepreneur italien actif dans le recyclage des plastiques, renseigne L’Observateur. Qui informe que ce dernier «est visé par de multiples chefs d’accusation : gestion et trafic illicites de déchets, violation des articles 256 et 259 de la loi consolidée sur l’environnement ainsi que falsification de documents publics».