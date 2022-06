Accident Maritime en Mauritanie : Ce que l’on sait sur les 07 pêcheurs Sénégalais Portés Disparus

Un bateau a heurté une pirogue sénégalaise dans les eaux maritimes mauritaniennes. Cette embarcation avait à son bord neuf pêcheurs Saint-Louisiens. Quelques heures après l’incident, deux pêcheurs ont été repêchés vivants. Les sept autres sont pour le moment introuvables. Un des responsables du collectif des pêcheurs joint par Seneweb dans la capitale mauritanienne confirme l’information et sollicite de l’aide pour retrouver ses compatriotes. Modou Fall d’ajouter : ” Le choc a eu lieu vendredi dans l’après-midi entre un bateau et la pirogue de Cheikh Wade qui avait à son bord 09 pêcheurs a eu lieu quelque 40 kilomètres de Nouadibou. Depuis, nous avons entrepris des recherches mais en vain. Nous tendons la main aux autorités sénégalaises et mauritaniennes pour qu’elles nous aident à retrouver nos compatriotes. Nous exigeons que toute la lumière soit faite autour de cet accident “, confie M. Fall.

A l’en croire toujours, le bateau responsable de cet accident serait devenu introuvable.

En attendant qu’une suite soit donnée à ce malheureux accident, le collectif des pêcheurs multiplie les actions pour retrouver leurs sept compatriotes disparus au cours de ce choc d’une rare violence entre un bateau inconnu et une pirogue transportant des pêcheurs sénégalais.