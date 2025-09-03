Un grave accident de la circulation a coûté la vie à cinq personnes et fait quinze (15) blessés, mercredi matin, sur l’axe Linguère-Matam, dans le nord-ouest du Sénégal. Le drame s’est produit au niveau du village de Loumbelana, dans la commune de Barkédji.

Selon l’adjudant-chef Papa Élimane Ndour, commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers de Linguère, l’accident est survenu lorsqu’un véhicule de type « Cheikhou Chérifou », effectuant la liaison Kaolack-Matam, est entré en collision avec un camion stationné sur le bord de la route.

Les secours se sont immédiatement mobilisés sur les lieux avec six ambulances et quatre véhicules d’intervention. Quinze blessés ont été évacués vers l’hôpital Magatte Lô de Linguère, dont huit dans un état grave et sept présentant des blessures légères. Deux des blessés graves ont ensuite été transférés en urgence à l’hôpital de Matam.

Les corps sans vie des cinq victimes ont été déposés à la morgue de l’hôpital de Linguère. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.