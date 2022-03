Accès à l’eau potable : ‘’Seules 40% des écoles disposent d’eau potable’’ (COSYDEP)

En marge d’un panel sur l’accès à l’eau à l’école, à Dakar, Cheikh Mbow a soutenu que ‘’ce forum est un excellent espace de plaidoyer. Nous avons toujours cru, même avant l’avènement de la Covid, qu’une école, ce n’est pas uniquement un enseignant, la craie et le tableau, mais surtout son environnement. La Covid est venue nous confirmer que sans eau, nous pouvons être agressés par des crises sanitaires, mais sans eau, nous ne pouvons pas avoir des performances. Voilà ce qui fait qu’aujourd’hui, il est important qu’on puisse aller dans cette campagne pour que toutes nos écoles soient sécurisées mais aussi assainies’’, lit-on dans les colonnes de Emédia.

Selon lui, une école sur trois a des difficultés en termes de blocs sanitaires. Mieux, il mentionne qu’ ”Il est donc essentiel que l’on puisse aller davantage dans le sens de protéger l’environnement des apprentissages, de protéger les enfants qui constituent un tiers de la population sénégalaise. Si vous prenez les talibés, les élèves dans les écoles classiques, les étudiants, ils font plus de six millions. Ils sont les plus fragiles. Ils ont besoin de protection. Cette protection, c’est justement la disponibilité en eau potable mais aussi, par rapport à l’hygiène et à la santé’’.