Absentéisme à l’Assemblée nationale : que dit le règlement intérieur ?

Cinq leaders de partis politiques figurent sur la liste des plus grands absentéistes de l’Assemblée nationale du Sénégal. Il s’agit de l’opposant Ousmane Sonko, Aissata Tall Sall, Pape Diop, Moustapha Guirassy, Abdoulaye Baldé et aussi Farba Ngom, responsable influent de la majorité présidentielle.

L’article 104 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale dit ceci en cas d’absentéisme : « lorsque sans excise légitime admise par l’Assemblée nationale, un député aura manqué, au cours de son mandat, aux séances plénières ordinaires consécutives, son indemnité parlementaire est immédiatement suspendue ».

Et d’ajouter : « il lui est notifié qu’il peut être déclaré démissionnaire d’office. L’Assemblée nationale devra toutefois inviter le député en cause à fournir toute les explications ou justifications qu’il jugerait utiles et lui impartir un délai à cet effet. Ce n’est qu’après examen et rejet desdites explications ou, à défaut à l’expiration du délai imparti, que la démission pourra être valablement constatée par l’Assemblée ».