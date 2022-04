Abdoulaye Diouf Sarr remet une ambulance médicalisée aux populations de la Médina

Le ministre de la Santé et de l’action sociale a répondu à une vieille doléance des populations de la Médina, en remettant une ambulance médicalisée au centre de santé Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké de ladite commune.

La cérémonie de remise de cette ambulance, présidée par le ministre conseiller et maire de la ville, Bamba Fall, s’est déroulée, ce samedi à la maison de la culture Douta Seck, en présence des responsables politiques de l’Apr de la Médina.

Les populations de la Médina avaient renouvelé cette demande, lors du « Jokko ak Macky » qui s’est tenu sur place.

Signature d’accord avec « And Gueusseum »…

Rappelons, qu’en ce début de semaine, Abdoulaye Diouf Sarr a mené des initiatives importantes pour la pacification de l’espace sanitaire en signant le Protocole d’accord entre son ministère et l’alliance And Gueusseum. Un grand pas pour une meilleure stabilité dans le secteur de la santé, nous dit Amy Top, la cheffe de cabinet du ministre de la Santé et de l’action sociale.

“Doté d’une capacité managériale qui force le respect et l’admiration, Abdoulaye Diouf Sarr a réussi à mettre la santé sur les rampes de l’émergence. La preuve, durant la période de crise sanitaire, Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr a réussi une gestion « hors pair » et a fait du Sénégal un exemple pour les autres pays comme l’a si bien reconnu l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)”, exulte la cheffe de cabinet.

https://youtu.be/qAqSmEI-qc4