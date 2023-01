C’est une lapalissade. L’accès à la commande publique pour les entreprises locales constitue un frein au développement des Pme au Sénégal.

Toutefois, le ministre du Commerce, de la consommation et des Pme rassure. Chiffres à l’appui, Abdou Karim Fofana a déclaré hier en marge de la deuxième édition du «consommer local » que le rapport 2020/2021 de l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp), fait état de 67% de marchés de la commande publique gagnés par les entreprises locales. «C’est très important et il faut toujours le rappeler. C’est 852 milliards en termes de commandes publiques qui vont chez des entreprises nationales ou locales et communautaires», a souligné le ministre du Commerce, de la consommation et des Pme devant les acteurs du privé national. Néanmoins, il y a des efforts à faire. «Maintenant, il y a des projets comme le Ter pour lesquels nous n’avons pas un financement local qui permet de les réaliser. Nous n’avons pas le dispositif qui permet de le financer et des entreprises locales capables de le faire. C’est vrai, il y a eu un grand débat sur le Ter cependant on n’oublie que 55% des travaux sont réalisés par les entreprises locales. Il a eu beaucoup d’impact sur les chiffres d’affaires des entreprises locales qui ont gagné un marché», a-t-il dit.

D’après lui, à partir de ce moment, il faut qu’on apprenne à être maître chez nous. «heureusement que nous sommes déjà maîtres chez nous, peut-être nous devrions l’être davantage», a-t-il estimé.

Autre point saillant dans ses propos, la question du financement «difficile» des Pme. Pour cette problématique, le ministre du Commerce, de la Consommation et des Pme, s’adosse à deux tendances qui, somme toute, vont de pair car il s’agit de la réglementation et la fiscalité. S’agissant de ces questions, Abdou Karim Fofana confie: «Assouplir ou bassiner les entreprises locales de sorte qu’elles soient de plus en plus éligibles ? Il faut assouplir mais se préparer aussi à la grande concurrence continentale. Donc il faut cajoler un peu mais vacciner aussi et aider les entreprises à être plus fortes pour faire face à la concurrence». Et pour cela, affirme-t-il, l’Etat du Sénégal «est prêt à accompagner comme il l’a toujours fait».

«Cette année, la Dmta est arrivée à plus de 60% de commandes publiques de meubles fabriqués au Sénégal. Le Président de la République a demandé au gouvernement de continuer à faire cette promotion. Le consommer local, ce n’est pas seulement la commande publique mais tout ce que nous consommons quotidiennement et qui est fabriqué par des locaux. Au-delà même de l’aspect économique et politique, sociologiquement, cela devient une revendication. Les gens ont envie de consommer ce qu’ils produisent(riz de la vallée, costumes africains et autres). L’Etat va continuer à aider les entreprises locales à avoir davantage de pérennité», a rassuré le ministre du Commerce, de la Consommation et des Pme.

Pour rappel, cette rencontre sectorielle de partage et de recommandations sur l’accès au financement des entreprises fait suite aux concertations lancées, il y a plusieurs mois, avec l’appui de la République d’Allemagne et la coopération Giz dans le cadre de la mise en œuvre du programme «Compactto Africa».

