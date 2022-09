À 17ans, il vole 6 chèques de son père et des bijoux de sa mère à 35 millions

À peine 17 ans, LN a entrepris une opération digne des grands délinquants. Le mineur a mis en place un manège huilé pour voler 6 chèques de son père estimés à 4,9 millions FCfa en plus des bijoux en or de sa mère d’une valeur de 35 millionsFCFA. Avec l’appui de ses amis Abdoul Aziz Ba, Mamadou Bocar Ndiaye, ils ont fait face hier au tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre de leurs actes. Le mineur L.N habite avec ses parents à la zone de captage. Au mois de juin 2021, il a entrepris de voler les chèques de son père et en avait touché à son ami Abdou Aziz Ba au détour d’une discussion.

Après avoir bien mijoté son plan, il a pu facilement mettre la main sur les 6 chèques de son père et voler des bijoux en or de sa mère. Le tout estimé à 35 millions. Après avoir réussi son plan, il fait appel à son ami Abdou Aziz Ba. Selon les déclarations du mineur sur PV, ils ont ensemble vendu une grande partie des bijoux en or chez le bijoutier Hann, établi au marché castors, à 1,7 millions FCFA. Pour récupérer les chèques, Abdou Aziz Ba fait appel à leur ami en commun, Mamadou Bocar Ndiaye le plus redoutable du groupe. Sur instruction de ce dernier, L.N va voler la puce téléphonique de son père et photographier sa signature pour l’imiter. Il ne leur rester qu’une carte d’identité pour procéder au retrait des chèques.

Au cours d’une ballade au bord de la plage , L.N est tombé sur une carte d’identité déclaré au nom de Diomaye Faye et avec la pièce ils ont pu récupérer les 4 chèques. Mais au cours de la 5e transaction, ils ont été faussés par la vigilance de la caissière. Avec la carte d’identité de Diomaye Faye , elle a été suspicieuse.

Pour avoir le cœur net, la caissière a eu l’idée d’appeler le père de L.N .

Seulement dès que l’appel est transmis, le téléphone du mineur a sonné. Sentant le piège, les 3 amis ont pris la tangente. Informé de la situation, le père du mineur Serigne Moctar Ndiaye va saisir la sûreté urbaine d’une plainte.

Les deux amis ainsi que le receleur ont tous été placés sous mandat de dépôt.

Comparus hier à la barre de du tribunal de Dakar, ils ont tous niés les faits. Les deux amis Abdou Aziz et Mamadou Bocar ont déclaré mordicus ne s’être mêlés à cette histoire. Même son de cloche aussi utilisée par le receleur.

Rendant son délibéré, le tribunal a condamné Abdou Aziz Ba à 2ans de prison dont 6 mois ferme. Mamadou Bocar Ndiaye et Hamidpu Hann ont été condamné à 3 mois fermé.

L’observateur