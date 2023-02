3e Mandat, Vie Chère : Wally Seck se prononce » je n’ai pas entendu le Président Macky Sall »

Wally Seck, invité vendredi de Keur Gi sur la Rfm, s’est prononcé, en ces termes, sur le troisième mandat prêté au Président Macky Sall.

L’auteur du nouvel album « Etat d’esprit », qui a esquivé les questions des journalistes, dit délivrer des messages aux jeunes à travers sa musique.

« Le troisième mandat ? Je n’en sais, et je n’ai pas entendu le Président Macky Sall, père de la Nation se prononcer sur la question. Moi non plus, je ne peux pas me prononcer. On ne doit pas danser plus vite que la musique. Mais en tant que porteur de voix, je préfère délivrer mes messages à travers ma musique. Car, je ne veux pas parler pour parler », a tenu à dire Wally Seck, très prudent sur le sujet.

Et sur la situation tendue du pays, le Faramaren adopte de nouveau la défensive, préférant délivrer ses messages lors de ses concerts à sa « communauté, de peur qu’on travestisse ses propos ».

« Je vais demander conseil à mon entourage », s’est-il dérobé, mais s’empresse de préciser que dans des tubes comme Mbarodi, Galgui et un autre dans son dernier album, il a chanté le chômage des jeunes, la vie chère. « Donc, je communique à travers ma musique », balance t-il tout de go.