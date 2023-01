3e face to face entre Tapha Tine et Bombardier, ce vendredi

Un combat revanche entre Bombardier et Tapha Tine est ficelé par Lune production en partenariat avec le Français Éric Favre .

Après une première face to face réussie , suivie d’un ‘’Jakarloo ‘’ à la 2S Tv , le puncheur de Baol et le B52 de Mbour se retrouveront demain vendredi 20 Janvier 2022 à Thiès pour leur troisième face to face . « Nous voulons juste décentraliser un peu. Nous avons effectivement signé les avenants au CNG. Et le face-à-face doit passer en direct à la 2stv, à partir de 20h00. Hormis les adversaires du combat-leader, ceux des trois combats spéciaux seront aussi présents », a confié Alioune Guèye manageur de Bombardier .

Les deux lutteurs s’étaient frottés le 24 juin 2012 au stade Demba Diop, sanctionné par une victoire du géant de Baol Mbollo à la suite d’une décision médicale.

Le 12 Février 2023 à l’arène nationale , les deux lutteurs vont se retrouver , un combat capitale pour le B52 de Mbour .