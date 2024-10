Reprise des exportations du riz blanc par l’Inde: baisse du prix  sur le marché mondial

Les prix mondiaux du riz ont baissé lundi après que l’Inde, premier exportateur mondial de cette céréale, a donné son feu vert à la reprise des exportations, augmentant ainsi l’offre mondiale et aidant les acheteurs pauvres d’Asie et d’Afrique à s’approvisionner à des prix plus abordables, ont déclaré les exportateurs.

Bonne nouvelle pour les importateurs du riz brisé. En effet, samedi, l’Inde a autorisé les exportations de riz blanc non basmati. Cela s’est produit un jour après que New Delhi ait réduit les droits d’exportation sur le riz étuvé à 10 %, soutenu par une nouvelle récolte en cours et des stocks plus élevés dans les entrepôts de l’État.

“Les fournisseurs thaïlandais, vietnamiens et pakistanais réagissent à la décision de l’Inde en abaissant leurs prix à l’exportation”, a déclaré Himanshu Agarwal, directeur exécutif de Satyam Balajee, l’un des principaux exportateurs de riz. “Tout le monde essaie de rester compétitif pour conserver sa place sur le marché.

La plateforme d’actualités et de conseils boursiers , Zone bourse, les prix mondiaux du riz ont atteint leur niveau le plus élevé depuis plus de 15 ans à la suite de la décision prise l’année dernière par l’Inde d’interdire l’exportation de riz blanc et d’imposer une taxe de 20 % sur les exportations de riz étuvé.

Les restrictions à l’exportation imposées par l’Inde l’année dernière ont permis à des fournisseurs concurrents tels que le Viêt Nam, la Thaïlande, le Pakistan et le Myanmar d’accroître leur part de marché et de pratiquer des prix plus élevés sur le marché mondial.

Lundi, la variété de riz étuvé indien à 5 % de brisures était cotée entre 500 et 510 dollars la tonne métrique, en baisse par rapport aux 530 à 536 dollars de la semaine dernière. Le riz blanc indien à 5 % de brisures était proposé aux alentours de 490 dollars.

Les exportateurs du Vietnam, du Pakistan, de la Thaïlande et du Myanmar ont également baissé leurs prix d’au moins 10 dollars par tonne lundi, selon les négociants.

Les Philippines, le Nigeria, l’Irak, le Sénégal, l’Indonésie et la Malaisie sont parmi les principaux importateurs de riz asiatique.

Les acheteurs et les vendeurs évaluent l’impact potentiel de l’augmentation de l’offre de riz indien et, par conséquent, les prix devraient se stabiliser cette semaine, a déclaré Nitin Gupta, vice-président senior d’Olam Agri India.

L’Inde a représenté plus de 40 % des exportations mondiales de riz en 2022, soit un record de 22,2 millions de tonnes métriques sur un total de 55,4 millions de tonnes métriques d’échanges mondiaux.

Les prix du riz thaïlandais étaient cotés entre 540 et 550 dollars lundi, en baisse par rapport aux 550 à 560 dollars par tonne de la semaine dernière.

Les prix à l’exportation du riz thaïlandais pourraient diminuer en raison de l’augmentation de l’offre sur le marché, mais l’ampleur de la baisse dépendrait de plusieurs facteurs, notamment de l’appréciation de la monnaie thaïlandaise, a déclaré Chukiat Opaswong, président président honoraire de l’Association des exportateurs de riz thaïlandais.