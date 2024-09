Hommage aux victimes de la migration irrégulière : Mbour marcher en silence ce vendredi 

Ces derniers temps on assiste à la recrudescence de la migration irrégulière au Sénégal. Un fléau qui risque de vider le pays de sa jeunesse malgré les sensibilisations des ONG, de l’Etat, entre autres. Rien que ce mois de septembre plusieurs embarcations ont été interceptés par la Marine nationale et plusieurs autres qui ont réussi à échapper à la vigilance des gardes côtières ont pour la plupart chaviré en plein mer laissant des familles en deuil. La dernière en date est celle de Mbour.

Ainsi en hommage à ces disparus, le collectif des acteurs de la migration organise, le vendredi 20 une marche silencieuse au Stade Caroline FAYE de Mbour à 15 heures. Les participants sont invités à porter des Tee-shirt rouge-Musóor rouge-Tenue rouge. « Aujourd’hui, nous marchons en silence pour honorer la mémoire de celles et ceux qui ont péri en mer, en cherchant ailleurs un avenir meilleur. Ensemble, nous nous unissons pour rappeler que la vie de nos jeunes, de nos femmes et de nos concitoyens en général nous est plus que sacrée », a lancé le collectif.

« À toutes les familles endeuillées et touchées par cette tragédie, nous sommes à vos côtés. Par cette marche silencieuse, nous témoignons de notre compassion, notre empathie et affirmons notre engagement à lutter contre les causes profondes de cette émigration subie ou forcée. Marcher en silence, c’est dire non à la fatalité et au désespoir. Ensemble, nous devons mutualiser nos efforts pour créer des alternatives viables pour nos jeunes, nos concitoyens afin qu’ils ne soient plus contraints de risquer leurs vies sur les routes migratoires pour un avenir incertain », déclare-t-il.

Dans une note rendue publique, ces acteurs invitent les autorités à créer des opportunités pour les jeunes afin qu’ils abandonnent la migration irrégulière. « Nous marchons pour rappeler aux autorités et à tous les acteurs concernés que l’émigration subie ou dangereuse n’est pas une solution. Il est urgent d’agir pour offrir des opportunités ici, à Mbour et ailleurs au Sénégal pour que nos jeunes puissent s’épanouir et trouver leur eldorado au Sénégal ».

« Notre silence est lourd de tristesse mais il est aussi plein d’espoir pour cette jeunesse. Nous marchons pour montrer que, malgré la douleur et la mélancolie liées à cette perte, Mbour reste debout et solidaire. Ensemble, luttons pour un avenir meilleur où nos jeunes, nos concitoyens n’auront plus à braver ces routes dangereuses et mortifères », conclu la note.