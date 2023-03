20 morts recensés depuis mars 2021 : Pourquoi tire-t-on à belles réelles sur des manifestants au Sénégal ?

Washington épingle le Sénégal sur des violations droits humains

Le département d’Etat américain a publié lundi son rapport 2021 sur les droits des personnes au Sénégal. Evoquant les différentes manifestations interdites durant ces dernières années, il a évoqué plusieurs abus des forces de l’ordre.

D’emblée, le document rappelle que le Sénégal est une république dominée par un pouvoir exécutif fort. En 2019, les électeurs ont réélu Macky Sall à la présidence pour un second mandat de 5 ans lors d’élections que les observateurs locaux et internationaux ont jugées généralement « libres et équitables ».

Les auteurs du rapport rappellent dans le document les manifestations du 17 juin après que le Conseil constitutionnel ait confirmé le rejet par la commission électorale de la liste des candidats nationaux de l’opposition politique aux élections législatives de juillet, faisant 4 morts, deux (2) attribués à la police par certaines Organisations non gouvernementales.

« La police a arrêté 130 manifestants. Parmi les problèmes importants en matière de droits de l’homme, on peut citer des rapports crédibles faisant état d’assassinats illégaux ou arbitraires ; torture ou peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par le gouvernement ou en son nom; conditions de détention difficiles et dangereuses pour la vie ; arrestations ou détentions arbitraires ; prisonniers ou détenus politiques ; problèmes graves liés à l’indépendance du pouvoir judiciaire…. », lit-on dans le document.

Des rapports indiquent que le gouvernement sénégalais ou ses agents ont commis des « exécutions illégales ou arbitraires » lors des manifestations du 17 juin. Les organisations de défense des droits de l’homme comme indiqué dans le rapport ont relevé des exemples « d’abus physiques » commis par les autorités, notamment un usage excessif de la force ainsi que des traitements cruels et dégradants dans les prisons et les lieux de détention.

Ces organisations ont mis l’accent sur les méthodes de fouille à nu et d’interrogatoire. La police aurait forcé les détenus à dormir sur des sols nus, les aurait éclairés à la lumière vive, les aurait frappés à coups de matraque et les aurait maintenus dans des cellules avec un accès minimal à l’air frais. « Les enquêtes étaient souvent indûment prolongées et aboutissaient rarement à des inculpations ou à des mises en accusation. L’impunité pour de tels actes est un problème important », regrettent les Américains.