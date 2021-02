2 viols le 31 décembre : La patronne de Sweet Beauty dément Me El Hadj Diouf (vidéo)

L’affaire du présumé viol qui oppose Ousmane Sonko à la masseuse Adja Sarr est loin de connaitre son épilogue. Alors que le député attend son audition, la bataille médiatique tient en haleine les Sénégalais.

Dans un entretien avec Senenews et Kewulo, la patronne de l’institut Sweet Beauty a tenu à recadrer l’avocat d’Adji Sarr, Me El Hadj Diouf qui, dans l’émission Jakarlo à la TFM, disait que sa cliente a été violée à deux reprises. Faux, selon la patronne de la masseuse, d’après qui, Ousmane Sonko n’a pas posé les pieds à l’institut ce jour-là et que Adji a quitté le salon tôt le matin pour rentrer chez elle.