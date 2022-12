15e édition du Festival des Blues du fleuve annulé

Alors que la ville de Podor vivait déjà au rythme de la 15e édition du Festival des Blues du fleuve, avec de nombreux hôtes qui ont commencé à rallier Podor, une mauvaise nouvelle est venue bouleverser l’agenda de l’organisateur du festival et lead-vocal du Dande Lenol, Baba Maal. Dans la matinée de jeudi, son neveu et fils adoptif, Adama Niass, est décédé dans un accident de la circulation à Dakar.

C’est sur la route pour rallier Podor que Baba Maal a appris la triste nouvelle. Le neveu du lead-vocal du Dande Lenol vivait avec son oncle dans son domicile au quartier Nord Foire. Ainsi après avoir reçu la nouvelle de la mort de celui qu’il considérait comme son fils et en même temps son bras droit, le chanteur a vite fait demi-tour pour renter à Dakar. C’est dans la soirée que le cortège funèbre a rejoint Podor pour l’inhumation prévue ce vendredi. Ainsi, après 14 éditions, la 15ème édition du Festival des Blues du fleuve se fera dans la sobriété, car toutes les festivités sont annulées. Une première pour ce grand rendez-vous culturel du Fouta.

Selon des sources proches du chanteur, seule l’inauguration du projet d’aménagement et d’exploitation agricole des terres de Mbawandé est retenue à cause de la présence déjà à Podor de partenaires occidentaux. Pour plusieurs Podorois, Baba Maal a perdu un autre fils et une personne de confiance, mais aussi un jeune talentueux, car Adama Niass était un guitariste doué.