1500 milliards en or frauduleusement exportés: Les révélations choc de Me Ngagne Touré

Le Directeur de la Société Minière du Sénégal ( SOMISEN ) a fait une révélation fracassante sur les ondes de la radio RFM à propos de la valeur de l’or sorti frauduleusement du pays sans aucun contrôle de L’Etat.

Selon Ngagne Demba Touré, 2,7 milliards soit près de 1500 milliards de francs ont été exporté à l’étranger entre 2013 et 2022. Des chiffres qui font froid sur le dos et qui viennent renforcer les déclarations faites récemment par le premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement sur la mauvaise gestion des ressources du pays et le détournement des deniers publics orchestré par le régime du président Macky Sall.

Mieux, Ngagne Demba considère que le secteur devrait être repensé pour permettre au Sénégal d’en profiter pleinement. Selon lui, la création d’un comptoir national d’or et la construction d’infrastructures adaptées pourraient permettre aux artisans locaux de transformer l’or avant de l’exporter. Ce qui contribuera à la création d’emplois et la vivification de l’industrie aurifère sénégalaise. « S’il doit être affiné, cela doit se faire ici, au bénéfice de nos artisans. Il faut comprendre aussi qu’un vendeur de bijoux n’est pas forcément un forgeron. Cela nécessite des moyens et des compétences spécifiques » a t-il conclu.