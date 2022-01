ONU: La Russie et la Chine bloquent un texte de la France appuyant l'embargo sur le Mali

La Russie et la Chine ont bloqué mardi, l’adoption d’un texte du Conseil de sécurité de l’ONU, proposé par la France, soutenant les sanctions décidées par la CEDEAO contre la junte au Mali.

Ce texte visait à obtenir une position unie du Conseil à l’égard des militaires à la tête du Mali qui ne prévoient plus d’élections le 27 février comme ils s’y étaient initialement engagés. Lundi, la Russie avait réclamé de la « compréhension » à l’égard des autorités maliennes, au lendemain des sanctions inédites-fermeture de frontières, mesures économiques et financières lourdes-prises par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

« Nous sommes déçus », a déclaré à des médias l’ambassadeur du Kenya, Martin Kimani, à l’issue d’une réunion du Conseil de sécurité suivie de consultations à huis clos par ses 15 membres. Il a précisé que les pays africains dans l’instance (outre le Kenya, le Gabon et le Ghana) avaient jugé le texte proposé « relativement doux ». Selon une source diplomatique, la déclaration se bornait à parler d’un « soutien aux efforts de médiation de la CEDEAO ».

Dans une déclaration lue au nom des trois membres africains du Conseil, l’ambassadeur du Kenya a défendu les sanctions de la CEDEAO qui visent à faire « accélérer la transition » au Mali et à revenir à un ordre constitutionnel et civil. Ces mesures n’entravent pas l’aide humanitaire à la population malienne, a insisté Martin Kimani.

Lors de la réunion publique du Conseil, l’ambassadrice américaine à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, avait au préalable rejoint la position de l’Union européenne pour affirmer que Washington refusait une transition au Mali qui durerait cinq ans, comme proposé par la junte, et soutenir clairement les sanctions supplémentaires décidées par la CEDEAO.

« Nous exhortons le gouvernement de transition à tenir son engagement envers le peuple malien de ramener son pays à la démocratie », a-t-elle affirmé. « Une transition de cinq ans n’est pas dans leur intérêt et prolonge la douleur du peuple », a ajouté la diplomate américaine en réclamant des élections « libres et équitables » et « transparentes ».

Dans la nuit de lundi à mardi, le département d’État américain avait publié un communiqué avec les mêmes termes, soulignant que les États-Unis partageaient « la grande déception » de la CEDEAO face « au manque d’action ou de progrès pour organiser des élections » au Mali.

« Nous soutenons la décision de la CEDEAO d’imposer des sanctions économiques et financières supplémentaires pour exhorter le gouvernement de transition à tenir son engagement envers le peuple malien de ramener son pays à la démocratie », avait précisé dans son communiqué le porte-parole du Département d’État, Ned Price.

Pour rappel, a CEDEAO a décrété, dimanche, la fermeture des frontières avec le Mali et un embargo commercial et financier, sanctionnant durement le projet de la junte de continuer à diriger le pays pendant plusieurs années.

La junte au pouvoir à Bamako a appelé ainsi les Maliens à manifester vendredi contre les sanctions imposées par l’organisation des États ouest-africains, tout en se disant ouverte au dialogue.