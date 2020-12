Mme Aminata Assome Diatta était, hier dimanche 13 décembre, dans la capitale de la Casamance. Accueillie en messie par les femmes du Kassa, la ministre du commerce -dont Robert Sagna avait tout dernièrement dit que “au-delà de la Casamance, elle se battait pour toutes les femmes du Sénégal”, n’a pas dérogé à sa réputation de Badiène, la gardienne des valeurs familiales. Et c’est avec un lot de matériel agricole qu’elle est venue au chevet des femmes rurales de la région de Ziguinchor pour les soulager un peu.

Alors que cette période des récoltes, qu’est le mois de décembre, a toujours été un casse-tête pour les femmes du monde rural, celle qui a voulu placer son mandat sous le signe de la proximité -avec ses administrés- a décidé de faire siennes les doléances des agriculteurs de la Casamance. En essayant de les soulager par la mécanisation de cette activité encore, largement, artisanale. Et lorsque les femmes du Kassa, travailleuses infatigables qui passent plus de 10 heures par jour dans les champs, lui ont fait, par la voie de la reine d’Oussouye, entendre leurs doléances, la ministre ne pouvait nullement ignorer leur appel. Et mieux que ce que demandait la plus haute autorité coutumière du royaume d’Oussouye, elle a surpris l’assistance par sa générosité vantée par Robert Sagna. “Majesté la reine, votre sollicitation portait essentiellement sur une batteuse pour le grenier du royaume d’Oussouye. Non seulement vous aurez une batteuse, mais j’y ajoute une décortiqueuse“, a déclaré Mme Aminata Assome Diatta.

Réunies ce dimanche sur l’esplanade de la gouvernance de Ziguinchor, les femmes du royaume d’Oussouye sont reparties de cette rencontre soulagées d’avoir, enfin, trouvé une autorité qui les écoute et règle leurs problèmes. Et pour les administratifs, c’est avec le sentiment du devoir accompli qu’ils ont quitté la délégation de la ministre du commerce et des PME. Parce que, pour les uns comme pour les autres, c’est avec émotion qu’ils ont écouté le discours affectueux de la ministre du commerce. Et Aminata Assome Diatta n’a pas manqué de rendre un hommage appuyé au gouverneur de la région de Ziguinchor sans qui elle n’aurait pas, peut-être, pas su la préoccupation majeure de ces femmes du Kassa. Parce-que, c’est au cours d’une de ses visites économiques dans les vallées que “les populations, dans leur immense majorité, (lui) ont exprimé un souhait; celui de disposer de matériels agricoles, supplémentaires. Pourquoi? Parce qu’elles avaient envie de disposer de matériels capables de faciliter les récoltes et d’alléger le travail des femmes.”

Et en bon serviteur de l’Etat, le gouverneur Guédj Diouf a fidèlement transmis le message à ses supérieurs. Sensible à cette demande des femmes rurales, Mme Aminata Assome Diatta a décidé de concrétiser leur rêve. Et c’est pour elles qu’elle a fait le déplacement de Ziguinchor, en leur offrant 8 batteuses, 5 décortiqueuses et 3 caisses. Et ce matériel destiné à changer l’existence des agriculteurs de la région a été confié à des points agricoles appelés “Points Djégué“. Et c’est à partir de ces endroits qui servent, aussi, de point relais pour la distribution de colis ou d’autres types de service, que doivent s’organiser des activités économiques surtout en milieu rural. Maillons essentiels du nouveau projet “Point Djégué”, les animateurs de ces structures sont les nouveaux relais sur les épaules de qui l’Etat compte créer des emplois en ville comme en milieu rural.